ارتفاع أسعار الزبادي مرتين خلال يومين

الصاوي أحمدارتفعت أسعار الزبادي الحجم الصغير من 3 جنيهات، قبل 3 أيام، إلى 3.25 -أمس الجمعة- وفقا لتأكيدات بعض التجار لجريدة "المال".وأكد محمد الفيومي، تاجر بقالة في الجيزة، أن الشركات المنتجة طبقت الزيادة الجديدة بواقع 50 قرشاً في العبوة الواحدة على دفعتين، كل مرة بزيادة 25 قرشًا على مدار يومين

الصاوي أحمد

ارتفعت أسعار الزبادي الحجم الصغير من 3 جنيهات، قبل 3 أيام، إلى 3.25 -أمس الجمعة- وفقا لتأكيدات بعض التجار لجريدة “المال”.

وأكد محمد الفيومي، تاجر بقالة في الجيزة، أن الشركات المنتجة طبقت الزيادة الجديدة بواقع 50 قرشاً في العبوة الواحدة على دفعتين، كل مرة بزيادة 25 قرشًا على مدار يومين على العبوة ذات الـ100 جرام.

وأوضح الفيومي أن عبوة الزبادي ذات الـ170 جرم قفزت من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات قبل يومين، ولا تزال أسعار الألبان كما هي وسجل متوسط سعر اللبن السائب بين 4 إلى 5 جنيهات، والمعبأ 13 جنيهاً.