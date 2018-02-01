عقـــارات

ارتفاع أسعار الرمل والطوب خلال يناير

رضوى عبد الرازقتباينت أسعار الطوب بين الارتفاع والاستقرار، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، بينما ارتفعت أسعار الرمل، وذلك حسبما أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الطوب والرمل، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:الطوب: