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ارتفاع أسعار الرمل والطوب خلال يناير

رضوى عبد الرازقتباينت أسعار الطوب بين الارتفاع والاستقرار، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، بينما ارتفعت أسعار الرمل، وذلك حسبما أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الطوب والرمل، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:الطوب:
3:02 م, الخميس, 1 فبراير 18 3:02 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق

تباينت أسعار الطوب بين الارتفاع والاستقرار، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، بينما ارتفعت أسعار الرمل، وذلك حسبما أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الطوب والرمل، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:

الطوب:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

16.9%

0%

780

912

912

ألف طوبة

اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )

19.3 %

2.7 %

3729

4450

4332

الف طوبة

اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )

7.1%

0%

700

750

750

الف طوبة

طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )

32.1%

0 %

1060

1400

1400

الف طوبة

وردى مقاس (25*12*6سم )

 

الرمل

معدل التغير

عام 2016

 

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

28.6%

12.5%

35

45

40

م3

حرش

20 %

2.9%

30

36

35

م3

ناعم

 

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