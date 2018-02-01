ارتفاع أسعار الرمل والطوب خلال يناير

رضوى عبد الرازق
تباينت أسعار الطوب بين الارتفاع والاستقرار، خلال شهر يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، بينما ارتفعت أسعار الرمل، وذلك حسبما أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الطوب والرمل، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
الطوب:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
16.9%
0%
780
912
912
ألف طوبة
اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )
19.3 %
2.7 %
3729
4450
4332
الف طوبة
اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )
7.1%
0%
700
750
750
الف طوبة
طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )
32.1%
0 %
1060
1400
1400
الف طوبة
وردى مقاس (25*12*6سم )
الرمل
معدل التغير
عام 2016
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
28.6%
12.5%
35
45
40
م3
حرش
20 %
2.9%
30
36
35
م3
ناعم