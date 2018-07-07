ارتفاع أسعار الرمل والزلط واستقرار سعر الطوب في يونيو

محمود زكيشهد الطوب خلال شهر يونيو ثباتًا كبيرًا في الأسعار، وفقَا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء. وسجل سعر الألف طوبة أسمنتي مصمت مقاس 25*12,5* 6 سم قيمة 925 جنيها، في حين بلغ سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ مقاس 40*20*12 سم حوالي 4700 جنيها.وأوضح التقرير أن

محمود زكي

شهد الطوب خلال شهر يونيو ثباتًا كبيرًا في الأسعار، وفقَا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء.

وسجل سعر الألف طوبة أسمنتي مصمت مقاس 25*12,5* 6 سم قيمة 925 جنيها، في حين بلغ سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ مقاس 40*20*12 سم حوالي 4700 جنيها.

وأوضح التقرير أن سعر الألف طوبة طفلي مقاس 25*12*6 سم قيمة 750 جنيها في حين بلغ سعر الألف طوبة وردي قيمة 1400 جنيه.

في حين ارتفعت أسعار الرمل بالشهر ذاته، حيث سجلت زيادة بنسبة 11% حيث بلغ سعر المتر المكعب قيمة 50 جنيها.

وشهد الرمل الناعم زيادة في الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 12,5% مقارنة بشهر مايو الماضي والذي سجل قيمة 40 جنيها للمتر المكعب مقابل 45 جنيها خلال يونيو الماضي

بينما شهد الزلط زيادة في الأسعار خلال شهر يونيو وذلك سجل المتر المكعب من الزلط المخصوص قيمة 100 جنيه في حين سجل المتر المكعب من الزلط الفينو قيمة 135 جنيها لكل متر مكعب .

وبلغت الزيادة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي 2017 نسبة 25,0% للزلط المخصوص والذي بلغ قيمته خلال تلك الفترة 80 جنيها للمتر المكعب مقابل 100 جنيه خلال يونيو الماضي.