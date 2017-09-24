ارتفاع أسعار الذهب وعيار21 يسجل 638 جنيها

عمرسالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، بنهاية التعاملات المسائية تراجع بنحو ٣ جنيه للجرام وذلك على تحرك سعر الاوقية عالميا للإرتفاع وقال الدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن عيار 21 ارتفاع بنحو 3 جنيهات ليسجل 638 جنيها للجرام، مقابل 635 جنيها أمس.

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، بنهاية التعاملات المسائية تراجع بنحو ٣ جنيه للجرام وذلك على تحرك سعر الاوقية عالميا للإرتفاع



وقال الدكتور وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن عيار 21 ارتفاع بنحو 3 جنيهات ليسجل 638 جنيها للجرام، مقابل 635 جنيها أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 547 جنيها للجرام ، كما ارتفع عيار 24 سجل اليوم 733 جنيها للجرام مقابل 730 جنيها أمس.

فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5114 جنيه بدلا من 5088 وسجلت الأوقية 1298 دولار بدلا من 1295 دولارات.