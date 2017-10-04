ارتفاع أسعار الذهب وعيار21 يسجل 626 جنيها

عمرسالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية انخفاض بنحو جنيهين للجرام، وذلك مع تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود. وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو جنيهين ليسجل…

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية انخفاض بنحو جنيهين للجرام، وذلك مع تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو جنيهين ليسجل ٦٢٦ جنيها للجرام مقابل ٦٢٤ جنيها أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 536 جنيها للجرام، كما تراجع عيار 24 سجل اليوم 716 جنيها للجرام مقابل 713جنيها أمس.

فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5009 جنيهات بدلا من 4991 جنيها وسجلت الأوقية 1276 دولار بدلا من 1271 دولارات.