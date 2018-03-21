ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 647 جنيها

عمر سالم شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 3 جنيها اليوم الأربعاء فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة لصعود الأوقية لمستوى 1321 دولارا أمريكيا. وشهد عيار 21 اليوم ارتفاعا ليسجل نحو 647 جنيها بدلا من 644 جنيها أمس طبقا لتصريحات وصفي أمين…

عمر سالم







شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 3 جنيها اليوم الأربعاء فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة لصعود الأوقية لمستوى 1321 دولارا أمريكيا.







وشهد عيار 21 اليوم ارتفاعا ليسجل نحو 647 جنيها بدلا من 644 جنيها أمس طبقا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.









وسجل عيار 18 سجل 555 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 740 جنيها مقابل 737 جنيها، وصعدت الأوقية لتسجل 1321 دولارا بدلا من 1307 دولاراً.











وارتفع الجنيه الذهب اليوم ليسجل الجنيه الذهب 5180 جنيها مقابل 5160 جنيها أمس







