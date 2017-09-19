ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 641 جنيهًا

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 2 جنيه ليسجل 641 جنيهًا للجرام، مقابل 639 جنيه

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 2 جنيه ليسجل 641 جنيهًا للجرام، مقابل 639 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 550 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 ليسجل 733 جنيهًا للجرام اليوم، مقابل 731 جنيهًا أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5125 جنيهًا بدلًا من 5110، وسجلت الأوقية 1309 دولارات بدلًا من 1306 دولارات.