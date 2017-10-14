ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيها

عمرسالمشهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو ٣ جنيهات للجرام وذلك على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا للارتفاع وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار21 صعد بنحو ٣ جنيهات؛ ليسجل ٦٣٥ جنيها للجرام مقابل 632 جنيها أ

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو ٣ جنيهات للجرام وذلك على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا للارتفاع



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار21 صعد بنحو ٣ جنيهات؛ ليسجل ٦٣٥ جنيها للجرام مقابل 632 جنيها أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 546 جنيها للجرام، كما ارتفع عيار 24 سجل اليوم 728 جنيها للجرام مقابل 724 جنيها أمس.

فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5100 جنيه بدلا من 5057 وسجلت الأوقية 1303 دولار بدلا من 1297 دولارات، وفق المصدر ذاته.