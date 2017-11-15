ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 628 جنيهًا

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للارتفاع. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع 2 جنيه ليسجل 628 جنيهًا للجرام، مقابل 626 جني

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بنهاية التعاملات المسائية، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للارتفاع.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع 2 جنيه ليسجل 628 جنيهًا للجرام، مقابل 626 جنيهًا صباح اليوم.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 537 جنيهًا للجرام، كما صعد عيار 24 ليسجل 718 جنيهًا للجرام مقابل 716 جنيهًا أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5025 جنيهًا بدلًا من 5011 جنيهًا. وسجلت الأوقية 1285 دولارًا بدلًا من 1278.