ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 628 جنيها

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود بعد موجه من الهبوط. وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع ٢ جنيهات ليسجل 628 جنيها للجرام مقابل 6

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاعا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود بعد موجه من الهبوط.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع ٢ جنيهات ليسجل 628 جنيها للجرام مقابل 626 جنيها صباح اليوم.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 538 جنيها للجرام، كما صعد عيار 24 سجل اليوم 718 جنيها للجرام مقابل 716 جنيها أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5020 جنيها بدلا من 5005 جنيهات.

كما سجلت الأوقية 1286 دولارا بدلا من 1281.