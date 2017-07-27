ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 627 جنيهًا

عمر سالمﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الخميس، ارتفاعًا بنحو ٤ جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 627 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 623 جنيهًا ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"المال"، إن عيار 18 ﺳﺠﻞ 537 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 716 ﻣﻘﺎﺑﻞ 712

عمر سالم

ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الخميس، ارتفاعًا بنحو ٤ جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 627 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 623 جنيهًا ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، إن عيار 18 ﺳﺠﻞ 537 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 716 ﻣﻘﺎﺑﻞ 712 جنيهًا للجرام، ﺃﻣﺲ.





وأضاف ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ارتفع ليسجل 5010 ﺟﻨﻴﻬﺎت، مقابل 4985 جنيهًا، أمس، وارتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1260 دولارًا، بدلًا من 1251 دولارًا، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ صعود ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.