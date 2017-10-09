ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 627 جنيها

عمر سالمشهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود. وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 3 جنيهات ليسجل 627 جنيها للجرام مقابل 624 جنيها أمس. &

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 3 جنيهات ليسجل 627 جنيها للجرام مقابل 624 جنيها أمس.



وأضاف أن سعر عيار 18 سجل نحو 536 جنيها للجرام، كما ارتفع عيار 24 سجل اليوم 716 جنيها للجرام مقابل 713 جنيها أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5017 جنيها بدلا من 4997 وسجلت الأوقية 1283 دولارا بدلا من 1276 دولارات.