ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 615 جنيهًا

عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، ارتفاعًا بنحو 4 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 615 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 611 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 528 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 705 ﻣﻘﺎﺑﻞ 699 جنيهًا للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ”ﺍﻟﻤﺎﻝ”، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 4935 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 4890 جنيهًا أمس، وارتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1217 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1211 دولارًا، أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.