ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 608 جنيهات

عمر سالمشهدت أسعار الذهب في التعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بنحو 2 جنيه فى تعاملات اليوم، وذلك على خلفية صعود البورصة العالمية للذهب.وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم على خلفية صعود أسعار الدولار عالميا.وأوضح أن عيار 21

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب في التعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بنحو 2 جنيه فى تعاملات اليوم، وذلك على خلفية صعود البورصة العالمية للذهب.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ”المـال” إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم على خلفية صعود أسعار الدولار عالميا.

وأوضح أن عيار 21 سجل اليوم نحو 606 جنيهات للجرام مقابل 607 أمس.



وسجل عيار ١٨ نحو 521 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 694 جنيها، وسجلت الأوقية 1212 دولارا بدلاً من 1210 دولارات أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4860 جنيها بدلاً من 4850 جنيها أمس.