ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 607 جنيهات

عمر سالمشهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت، ارتفاعا بنحو 2 جنيهات وذلك على خلفية صعود البورصة العالمية للذهب.وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ "المـال" إن أسعار الذهب ارتفعت بعدما شهدت انخفاضا لأقل سعر منذ بداية 2017.واوضح أن عيار 21 اليوم نحو 607 جنيه

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت، ارتفاعا بنحو 2 جنيهات وذلك على خلفية صعود البورصة العالمية للذهب.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ “المـال” إن أسعار الذهب ارتفعت بعدما شهدت انخفاضا لأقل سعر منذ بداية 2017.

واوضح أن عيار 21 اليوم نحو 607 جنيهات للجرام مقابل 605 جنيها أمس.



وسجل عيار 18 اليوم 521 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 694 جنيها، وسجلت الأوقية 1214 دولارا أمريكيا بدلاً من 1208 دولارا أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4860 جنيها بدلاً من 4845 جنيهاً أمس.

وقال أحد تجار الذهب فى الجيزة ، لـ”المال” إن هناك توقعات بتراجع الأسعار واستمرار الانخفاض على خلفية ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح أن الإقبال متوسط حالياً ولكنها مرتفعه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.