ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 606 جنيهات

عمر سالمشهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين ارتفاعا فى تعاملات اليوم وذلك على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية .وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ "المـال" إن أسعار الذهب بدأت فى الصعود مجدداً خلال الأيام الحالية بعد سلسلة من التراجعات.وأضاف أن سعر عيار 21 ال

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين ارتفاعا فى تعاملات اليوم وذلك على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية .

وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ “المـال” إن أسعار الذهب بدأت فى الصعود مجدداً خلال الأيام الحالية بعد سلسلة من التراجعات.

وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 606 جنيهات للجرام مقارنة بنحو 603 جنيهات أمس.

وسجل عيار 18 اليوم 519 جنيها ، فيما سجل عيار 24 نحو 692 جنيها، وسجلت الأوقية 1208 دولارا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4845 جنيها بدلا من 4826 جنيها أمس.