ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 599 جنيهاً

عمر سالمشهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأثنين ارتفاعا فى تعاملات اليوم وذلك على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية .وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن أسعار الذهب ارتفعت بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 5

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأثنين ارتفاعا فى تعاملات اليوم وذلك على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية .

وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ”المـال” إن أسعار الذهب ارتفعت بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.

وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 599 جنيها للجرام مقارنة بنحو 597جنيها أمس.

وسجل عيار 18 اليوم 513 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 684 جنيها، وسجلت الأوقية 1188 دولارا بدلا من 1186 دولارا أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4789 جنيها بدلا من 4780 جنيها أمس .