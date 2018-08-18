ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 597 جنيها

عمرسالمشهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت ارتفاعا بنحو 5 جنيهات ، فى تعاملات اليوم وذلك على خلفيه صعود أسعار الذهب فى البورصة العالمية .وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، لـ "المـال" إن أسعار الذهب ارتفعت بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.وأضاف ان سعر عيار 21 ال

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت ارتفاعا بنحو 5 جنيهات ، فى تعاملات اليوم وذلك على خلفيه صعود أسعار الذهب فى البورصة العالمية .

وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، لـ “المـال” إن أسعار الذهب ارتفعت بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.

وأضاف ان سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 597 جنيها للجرام مقارنة بنحو 592 جنيها أمس.

وسجل عيار 18 اليوم 512 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 682 جنيها بدلاً من 676 جنيها أمس، وسجلت الأوقية 1186 دولار ا أمريكيا بدلاً من 1176 أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4780 جنيها بدلاً من 4736 جنيها أمس.



