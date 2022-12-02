ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1563 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، والتي لتسجيل أفضل أداء أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري.

وقال سعيد إمبابى، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 13 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1563 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة لتسجل الأوقية 1800 دولار.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1686 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1340 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1042 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 12504 جنيهات.