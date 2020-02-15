ارتفاع أسعار الذهب في مصر يضغط على المبيعات بالتزامن مع «الفلانتين»

بعض المواطنين يقوم بشراء الورود وغيرها من الهدايا البسيطة للتعبير عن الحب وليس كالسابق من شراء مشغولات ذهبية

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية ، إن عيد الحب “الفلانتين” لم يساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ “المـال” أن الحالة الاقتصادية للمواطنين ساهمت في تراجع إقبال المواطنين الفترة الماضية.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يقوم بشراء الورود وغيرها من الهدايا البسيطة للتعبير عن الحب وليس كالسابق من شراء مشغولات ذهبية.

وأضاف أن نسبة الاقبال على شراء الذهب خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 10% وتقتصر على الأسر التي تتمتع بمستوي من الرفاهية ، كما أن بعض المستهلكين ينتظرون انخفاض سعر الذهب مجدداً حتي يتمكنوا من شراء المعدن الأصفر.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعاً بنحو جنيهين خلال تداولات اليوم ليسجل عيار 21 نحو 690 جنيهاً

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 792جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 591جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5522 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1584 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى سعر الأوقية في بورصة الذهب، ما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعار الذهب فى مصر بشكل متغير.

كورونا يصعد بسعر الذهب في مصر

وأرجع أحد تجار الذهب ارتفاع عيار 21 إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميا بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

فيما شهدت الأوقية ارتفاعا نهاية تعاملات أمس ببورصة الذهب العالمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصا يوم الجمعة.

وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة ليصل عددها إلى 1523 شخصا.