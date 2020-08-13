ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 864 جنيها

عاودت سعر أوقية الذهب ارتفاعاتها في بورصة المعادن العالمية الآن لتصعد معها أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات المسائية ليوم الخميس 13-8-2020، بعد هبوطها صباحا.

وصعد سعر الذهب في مصر بنحو 9 جنيهات للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا حتى الخميس في السوق المحلية، ليسجل نحو 864 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 855 جنيهًا في التعاملات الصباحية بسوق الصاغة غير شامل المصنعية. سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 984 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 864 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 731 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6912 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1954 دولارًا

الصاغة : توقعات باستمرار صعود المعدن الاصفر

أكد الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن هناك توقعات باستمرار أسعار الذهب في مصر للصعود مجددًا، خاصة مع استمرار جائحة كورونا عالميًّا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. اسعار الذهب في مصر

وأوضح واصف أن سعر الذهب في مصر يشهد رواجًا بشكل جيد خلال تعاملات الأسبوع، خاصة مع تراجع سعر الجرام بنحو 60- 70 جنيهًا، وهو التراجع الأكبر في تاريخ المعدِن الأصفر محليًّا، مؤكدًا أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء حاليًّا في ظل تذبذب الأسعار عالميًّا ومحليًّا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية من الذهب

سعر الذهب الان يقفز 2.5% بعد هبوط الدولار

قفز سعر الذهب بما يصل إلى 2.5 بالمئة يوم الخميس، منتعشا من أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجله الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار وبعد بيانات أظهرت تعافيا بطيئا لسوق العمل الأمريكية مما سلط الضوء على الثمن الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.9 بالمئة إلى 1954.37 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل عن 1900 دولار يوم الأربعاء. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1970.40 دولار