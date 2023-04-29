ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات وزير التموين .. عيار 18 يقفز 60 جنيها

قفزات جديدة وقوية في سوق الصاغة عقب ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات وزير التموين بنحو 60جنيها للجرام اليوم السبت 29-4-2023 ليعاود الجرام الارتفاع بشكل ملحوظ مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر ، بالتزامن مع استقرار اوقية الذهب لتوقف تداولات بورصة المعادن الدولية.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة آخر المستجدات بالسوق وبحث مبادرة الشعبة لضبط أسعار الذهب .

سعر الذهب

قالت مصادر مسئولة بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ل المال” ان المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه دفع المعدن الاصفر للصعود ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا بمصر نحو 2660 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 2600 جنيها، غير شامل المصنعية.

وقالت الشعبة في بيان لها اليوم أنه سيتم خلال الاجتماع ايضا مناقشة إعداد مذكرة نهائية بالتوصيات لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه سيتم التقدم بمذكرة لمجلس الوزراء للسماح للمصريين العاملين بالخارج من بالدخول بكميات محدودة من السبائك والجنيهات الذهبية دون جمارك وذلك في ظل ارتفاع الطلب وتراجع المعروض ، موضحا أن الوزارة لا تسطيع التدخل في سوق الذهب والذي يتأثر بسعر الدولار والبورصة العالمية والعرض والطلب.

وترصد جريدة “المال” في التقرير التالى ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 29-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3030 جنيها)

وعاود العيار الاقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 الارتفاع ، ليسجل نحو 3030 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2660 جنيه)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ 2660 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2280 جنيهًا)

وأشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا قرب 2280 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري .

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ليبلغ 21280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 93930 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1990 دولار.