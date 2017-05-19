ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 631 جنيهًا

عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الجمعة، ارتفاعًا بنحو جنيهين، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 631 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 629 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، ﺃﻣﺲ.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 532 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 721 ﻣﻘﺎﺑﻞ 719ﺟﻨﻴﻬًﺎ للجرام ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ”ﺍﻟﻤﺎﻝ”، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ارتفع ليسجل 5050 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، وأرتفعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1255 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1252 دولارًا أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫﻢا ﻓﻰ ارتفاع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.