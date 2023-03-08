ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 18 يسجل 1700 جنيها اليوم 8 مارس 2023

قفزة جديدة بعد هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 في تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، على الرغم من استقرار سعر الاوقية في تداولات البورصة العالمية للمعادن إلا أن سعر المعدن الاصفر عاود الارتفاع بدعم من حركة الطلب وسط صعوبة في توقع سعره.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 الاكثر انتشارا في القاهرة بنحو 10 جنيهات ليسجل نحو 1565 جنيها، مقارنة بسعره صباحا والذي سجل 1555 جنيه، غير متضمنة المصنعية ، كما تختلف المصنعية من عيار لأخر ، ليقترب الجرام من 1700 جنيهاً بالمصنعية ، وسط انخفاض في المعروض من المعدن الاصفر بالأسواق.

سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8 مارس 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد مجدداً سعر الذهب عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2085 جنيهاً للجرام وهو العيار الأعلي سعراً والاقل طلبا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (1825 جنيها)

وارتفع بشكل ملحوظ مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل خلال تداولات اليوم ليبلغ 1825 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1565 جنيه)

وأشتعل في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر طلبا في القاهرة نحو 15 جنيها ليسجل 1565 جنيه ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14600 جنيه)

فيما ربح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 80 جنيه من قيمته ليبلغ نحو 14600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وقفزت ايضاً سعر أوقية الذهب عيار 24 على مستوياته ليسجل نحو 64866 ألف جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 2.085 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفعت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في نهاية أيام التداولات اليومية لتصل إلى مستوى نحو 1812 دولارا.