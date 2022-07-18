سعر الذهب العالمى يرتفع مع تراجع الدولار واستبعاد رفع الفائدة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1714.30 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 % مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

الفضة تصعد

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 % إلى 18.89 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.4 % إلى 862.69 دولار للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 % إلى 1875.12 دولار.

أوكرانيا تبيع 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب

على صعيد آخر، قالت نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني أمس الأحد إن البنك باع بما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقالت كاترينا روزكوفا نائبة محافظ البنك المركزي للتلفزيون الرسمي “نبيع (هذا الذهب) حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الأساسية للبلاد”. وأضافت أنه لم يتم بيع الذهب لدعم عملة أوكرانيا الهريفنيا.

أسعار الذهب العالمية تغلق على انخفاض الجمعة

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات يوم الجمعة لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.