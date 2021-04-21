ارتفاع أسعار الذرة المستوردة 120 جنيهًا في الطن

قفزت أسعار خامات الأعلاف، خاصة الذرة الصفراء (أرجنتيني وبرازيلي وأوكراني) إلي 120 جنيهًا في الطن اليوم الأربعاء 21-4-2021، ليسجل 5100 جنيه كسعر الطن نتيجة ارتفاع أسهم التعاملات بالبورصة العالمية أدت إلى شلل في شركات الاعلاف المستوردة والمحلى، ما ينتج عنها تذبذب أسعار ذرة صفراء عالميًا، بسبب الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات الأيام الماضية والحالية.

وأكد عدد من التجار لـ”المال” أن سعر طن الذرة الارجنتيني والبرازيلي ارتفع بنحو 120 جنيها ليسجل 5100 جنيه للطن بدلا من 4980 جنيها سعر الطن غير المعبأ على أرضه، بينما سجل سعر طن الذرة الأوكراني 5000 جنيه بزيادة 120 جنيهًا بدلا من 4880 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كسب الصويا المحلي بروتين 46% تراجع 50 جنيهًا، مسجلا 8100 جنيه، بينما سجل طن كسب الصويا بروتين 44% 7900 جنيه على أرضه بدون تعبئة.

وسجل سعر سوبر بادئ 23 % سعر 7740 للطن وسوبر نامي 21 % وسعر 7675 للطن، وسوبر ناهي 19 % سعر 7540 للطن، وسعر بادى نامى 21 % سعر 7350 للطن، وسعر بياض انتاجي 17 % سعر 6360 للطن وسعر بياض انتاجي 16% سعر 6290 للطن.

وسجل سعر الذرة المدشوشة 5000 جنيه للطن، المعبأ والذرة الصفراء الصحيحة 5600 جنيه للطن المعبأ ، تزامنًا ووصل سعر طن الردة 4125 جنيها، والكسب المعبأ 3000 جنيه على أساس سعر 150 جنيها للشيكارة و5000 جنيه على اساس سعر الشيكارة بـ250 جنيها، يضاف على السعر تكلفة النولون والشحن من أرض المصنع .

وسجل سعر طن قشر فول الصويا المعبأ 4200 جنيه، وبلغ سعر طن مركزات دواجن نباتية 45% 10900 جنيه كما سجل طن قشر فول بلدى 4900 جنيه، فى حين سجل سعر الطن من كسر الفول البلدى الخشن 7600 جنيه.

وتوقع تجار أعلاف ارتفاعًا جديدًا لأسعار العلف خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها تأتي تزامنا مع بدء موسم علف للمواشى المخصصة للذبح كأضحية فى عيد الأضحى المبارك، ما يساهم فى رفع أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة، توفير العلف من خلال زيادة مساحة الذرة فى مصر بنحو 300 ألف فدان، لتصل إلى 3 ملايين فدان، خاصة أنها من المحاصيل الصيفية، فيما تراجع استيراد الذرة الصفراء بنحو 10% تقريبا، خلال العام الماضي2020، مقارنة بالعام السابق 2019.

وبلغت واردات الذرة الصفراء خلال عام 2020 نحو 9 ملايين و 782 ألف طن من أمريكا والأرجنتين وأوروجواي مقابل 11 مليونا و60 ألف طن فى 2019.