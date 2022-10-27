ارتفاع أسعار الدولار بمنتصف التعاملات لتصل إلى22.80 جنيها للبيع

تجاوز سعر الدولار الـ 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيها للبيع و 22.70 جنيها للشراء .

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيها للشراء، و22.75 جنيها للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

كما سجل سعر الدولار 22.60 جنيها للشراء، 22.70 جنيها للبيع في بنوك، المشرق، الاستثمار العربي، البنك العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، HSBC.

كما سجل سعر الدولار 22.55 جنيها للشراء، و22.65 جنيها للبيع في بنوك، البنك العربي الإفريقي الدولي، وقطر الوطني.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي،22.55 جنيها للشراء، 22.65 جنيها للبيع.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 2%، في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.