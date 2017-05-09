ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والبيض

ارتفعت أسعار اللحوم بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 10 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 160 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز.

وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، صعود الأسعار إلى ارتفاع سعر “القبانى” 3 جنيهات فى الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وفى سوق الدواجن، فقد ارتفعت أسعارها بنحو جنيه فى الكيلو، لتسجل 29 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، كما ارتفع طبق البيض إلى 32 جنيها، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وعلى صعيد أسعار الأسماك، فقد استقرت عند 33 جنيهًا لكيلو البلطى، و50 للبورى، و80 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140، والثعابين بين 100 و110.