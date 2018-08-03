ارتفاع أسعار الدواجن والكيلو يسجل 31 جنيها

ارتفعت أسعار الدواجن الجمعة فى السوق المحلية، لتسجل 31 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 29 أمس، و34 للساسو و37 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 40 و41 جنيها، وفقا لتجار بمنطقة الهرم.

وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك ليسجل كيلو البلطى 25 – 30 جنيهًا، والدنيس 170 ، والقاروص 180، والثعابين 150، والبورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

واستقرت أسعار اللحوم بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.