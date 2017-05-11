ارتفاع أسعار الدواجن.. واستقرار اللحوم

أحمد اللاهونىارتفعت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الخميس، جنيهين لتسجل 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 29 أمس، و30 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة

أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الخميس، جنيهين لتسجل 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 29 أمس، و30 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 160 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز.

واستقرت أسعار الأسماك، عند 33 جنيهًا لكيلو البلطى، و50 للبورى، و80 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140، والثعابين بين 100 و110.