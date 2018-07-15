ارتفاع أسعار الدواجن.. واستقرار الأسماك واللحوم

أحمد اللاهونىارتفعت أسعار الدواجن -اليوم الأحد- فى السوق المحلية، جنيهين لتسجل 27 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 25 أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 34 و37 جنيهًا.وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، هذا الارتفاع، إلى صعو

أحمد اللاهونى

ارتفعت أسعار الدواجن -اليوم الأحد- فى السوق المحلية، جنيهين لتسجل 27 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 25 أمس، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 34 و37 جنيهًا.

وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، هذا الارتفاع، إلى صعود سعر تسليم المزرعة إلى 22 جنيهًا لتعويض خسائر المربين خلال الأيام الماضية، والتى هبط فيها السعر إلى 20 جنيهًا.

واستقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170، والقاروص 180، والتعابين 150، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.

كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.