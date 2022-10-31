ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الأعلاف وشحية الإنتاج

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية بنحو جنيهين لتتراوح بين 35 و36 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، كما ارتفع كيلو الأوراك إلى 42 جنيهًا.

وأرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن إلى استمرار صعود أسعار الأعلاف لتتراوح بين 16 ألفا و400 جنيه و17 ألفا و900 جنيه للطن الواحد، هذا بالإضافة إلى شحية إنتاج المزارع.

وقال السيد فى تصريحات خاصة للمال، إن أسعار الدواجن للمستهلك صعدت إلى 40 جنيها للكيلو الواحد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

فيما استقرت أسعار الرومى اليوم عند 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.