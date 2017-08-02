عقـــارات

ارتفاع أسعار الدهانات إلى 99.6% مقارنة بيوليو 2016

رضوى عبد الرازق:   استقرت أسعار الدهانات خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بيونيو فلم تشهد أية تغيرات جديد وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.فيما شهدت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 27 إلى 99.6% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر ذاته
2 أغسطس، 2017 2 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق:
 
استقرت أسعار الدهانات خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بيونيو فلم تشهد أية تغيرات جديد وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.

فيما شهدت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 27 إلى 99.6% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر ذاته فى العام الماضى، وفيما يلى جدول بأسعار الدهانات وتغيراتها:

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

معجون بلاستيك داخلى

كجم

4.7

4.7

3.25

0%

44.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلاسيتك مط داخلى

لتر

30.38

30.38

16.99

0%

78.8 %

 

بلاستيك نصف لامع داخلى وخارجى

لتر

44.57

44.57

25.3

0%

76.2%

 

بلاستيك واجهات

لتر

45.2

45.2

23.2

0 %

94.7

 

لاكيه نصف لامع عالى الجودة

لتر

45.7

45.7

22.9

0%

99.6 %

 

لاكيه لامع ابيض والوان للاسطح الداخلية

لتر

34.9

34.9

21.8

0 %

60.4 %

 

دهانات اسمنتية للواجهات ” حبيبات ابيض ناعم “

كجم

2.7

2.7

2.1

0 %

27.2 %

 


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