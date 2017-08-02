ارتفاع أسعار الدهانات إلى 99.6% مقارنة بيوليو 2016

رضوى عبد الرازق:
استقرت أسعار الدهانات خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بيونيو فلم تشهد أية تغيرات جديد وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.
فيما شهدت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 27 إلى 99.6% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر ذاته فى العام الماضى، وفيما يلى جدول بأسعار الدهانات وتغيراتها:
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
معجون بلاستيك داخلى
كجم
4.7
4.7
3.25
0%
44.6%
بلاسيتك مط داخلى
لتر
30.38
30.38
16.99
0%
78.8 %
بلاستيك نصف لامع داخلى وخارجى
لتر
44.57
44.57
25.3
0%
76.2%
بلاستيك واجهات
لتر
45.2
45.2
23.2
0 %
94.7
لاكيه نصف لامع عالى الجودة
لتر
45.7
45.7
22.9
0%
99.6 %
لاكيه لامع ابيض والوان للاسطح الداخلية
لتر
34.9
34.9
21.8
0 %
60.4 %
دهانات اسمنتية للواجهات ” حبيبات ابيض ناعم “
كجم
2.7
2.7
2.1
0 %
27.2 %