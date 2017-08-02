ارتفاع أسعار الدهانات إلى 99.6% مقارنة بيوليو 2016

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار الدهانات خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بيونيو فلم تشهد أية تغيرات جديد وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.فيما شهدت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 27 إلى 99.6% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر ذاته

رضوى عبد الرازق:



استقرت أسعار الدهانات خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بيونيو فلم تشهد أية تغيرات جديد وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.

فيما شهدت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 27 إلى 99.6% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر ذاته فى العام الماضى، وفيما يلى جدول بأسعار الدهانات وتغيراتها: