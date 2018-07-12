ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.. والبطاطس تسجل 7 جنيهات

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا -اليوم –فى بعض الأصناف.وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس ارتفعت لـ7جنيهات بدلا من 6 =أمس =، بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقا لتجار =فى الجيزة. وأكد "التجار" أن سعر البامية سجل 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 8، والبصل =4 جنيهات والفا

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا -اليوم –فى بعض الأصناف.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس ارتفعت لـ7جنيهات بدلا من 6 =أمس =، بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقا لتجار =فى الجيزة.



وأكد “التجار” أن سعر البامية سجل 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 8، والبصل =4 جنيهات والفاصوليا الخضراء 8.



وأوضحوا أن سعر الليمون 13جنيها والكوسة 6، الخيار 8، الثوم الأبيض 20 جنيها الباذنجان العروس 5، والبلدى 3، الملوخية 3 جنيهات للرابطة، الجزر 4.



وصعدت أسعار الفاكهة، وسجل العنب الأحمر 6.5 و الموز البلدي 10جنيهات، والتفاح ارتفع لـ15، المانجو ارتفعت لـ 20 بدلا من 15جنيها البطيخ من 15 و25، الكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها.