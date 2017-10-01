ارتفاع أسعار الخضر واستقرار الفاكهة

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا طفيفا اليوم – الأحد - وسجل كيلو الطماطم فى سوق سليمان جوهر بالدقي 6 جنيهات، والخيار "الصوب" 8 جنيهات، والخيار البلدى 5 جنيهات، والباذنجان الرومى 6 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات وفقا لبعض التجار.وأوضح التجار أن

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا طفيفا اليوم – الأحد – وسجل كيلو الطماطم فى سوق سليمان جوهر بالدقي 6 جنيهات، والخيار “الصوب” 8 جنيهات، والخيار البلدى 5 جنيهات، والباذنجان الرومى 6 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات وفقا لبعض التجار.

وأوضح التجار أن البطاطس تراوحت من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الأبيض 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات.

ولفتوا إلى أن الثوم البلدي بـ 18 جنيها للكيلو، والثوم الصينى 14 جنيها، والفلفل الرومى 6 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والملوخية 2 جنيه للرابطة، والليمون 12 جنيها، والكوسة 8 جنيهات والبامية 20 جنيها، والفلفل الألوان 14 جنيها، والسبانخ 2 جنيه للرابطة، والقلقاس 9 جنيهات، والفاصوليا 16 جنيها.

وشهدت الفاكهة حالة من الاستقرار وسجل سعر كيلو التفاح المستورد الأحمر 28 جنيها، والتفاح المستورد الأصفر 20 جنيها، والتفاح السكرى 30 جنيها، والتفاح المستورد الأخضر 30 جنيها، والكانتلوب 8 جنيهات، والبرقوق 25 جنيها، والعنب البناتى الأحمر والأخضر 13 جنيهات، وعنب كارمسون 13 جنيها، والعنب البلدى 6 جنيهات.