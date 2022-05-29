ارتفاع أسعار الخضروات وتراجع الفاكهة اليوم الأحد 29 مايو 2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الأحد 29 – 5 – 2022 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيها والفلفل 12 جنيها، والكنتالوب سجل 6.5 جنيه والبطيخ 30 جنيها والجزر 6.5 جنيه ، والبطاطس 6.5 جنيه والبصل 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 200 جنيه، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والكوسة / الخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، البسلة 14 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 15 جنيها ، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات.

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الحار أو الشطة من 5 إلى 8 جنيهات ، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات ، والجزر 6 جنيهات ونصف ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو، والليمون 16 جنيها ،والبامية 20/ 30 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الاحمر 15 بدلا من 20 جنيها ،والعنب الاخضر 10جنيهات ،والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها، والأفوكادو 25 جنيها، والخوخ 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وكشف التجار إلي أن سعر العنب الأحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي 15 جنيها ، الكنتالوب من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وأكد التجار أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه.