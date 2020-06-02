اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار الخضروات وانخفاض الفاكهة الثلاثاء 2-6-2020

ارتفعت أسعار الخضروات وانخفاض الفاكهة في الأسواق
الصاوي أحمد 10:23 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20 10:23 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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ارتفعت أسعار الخضروات وانخفضت الفاكهة في الأسواق الثلاثاء 2-6-2020 وسجل الباذنجان العروس الأبيض والأسود 4 جنيهات، بدلا من 6، والباذنجان الرومي قفز إلى 6 جنيهات بدلا من 2.5، وسجل متوسط سعر الليمون 28 جنيهًا للكيلو طبقا التجار في الأسواق مقابل 20 جنيهًا.

و أوضح التجار أن البصل الأحمر والذهبي بـ5 جنيهات، والثوم بـ20 جنيها، والكوسة والجزر بين 4 إلى 8 جنيهات قطاعي، والخيار والفلفل 6 جنيهات للكيلو الواحد، وعداية الطماطم بسوق العبور من 35 إلى 85 والكيلو 1.75 جنيه بسوق العبور.

وأوضح التجار أن البامية من 15 إلى 30 جنيها والفلفل الألوان 18 جنيها والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات والثوم بـ20جنيها.

وأكد التجار أن هناك انخفاضا في أسعار الفاكهة وسجل الخوخ 7 جنيهات بدلا من 10جنيهات، والبرقوق 20 جنيها بدلا من 35 جنيها، وتراوحت الفراولة بين 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر 20 جنيها، والكنتالوب 5 والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتي: 20 جنيهًا

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 6 جنيهات

الباذنجان المخدد: 5 جنيهات

الليمون: 28 جنيهًا

فلفل شطة: 6 جنيهات

فلفل رومى: 6 جنيهات

بامية فلاحى: 30 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

 الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر: 20 جنيها

المانجو: 20 جنيها

العنب الأخضر: 20 جنيها

المشمش: 12 جنيها

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

 بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 7 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ: 10 إلى 30 جنيه للواحدة

الفراولة: 5 جنيهات

الكنتالوب: 5 جنيهات

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بقلم الصاوي أحمد

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