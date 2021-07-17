ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17-7-2021

الطماطم تراوحت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه ، الليمون من 10 جنيهات إلى 15

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17-7-2021 مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تراوحت الكوسة من 8 إلي 15 جنيها مقابل 7 جنيهات مؤخرا والفلفل الألوان 10 جنيهات والطماطم تراوحت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه ، الليمون من 10 جنيهات إلى 15 ، والخوخ 30 جنيها، الفلفل الرومي 5 إلي 6 جنيهات، في القطاعي.

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي سجل من 5 جنيهات إلي 8 والخيار الصوب 10 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية البلدي من 10 إلي 14 جنيها، والبصل الذهبي 3.5، والكوسة 15 جنيها.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن البصل الأبيض بجنيهين ونصف ، والبصل الأصفر 3.5 جنيه ، والبطاطس 8 جنيهات ، والملوخية من 6 إلي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات ، والثوم الأبيض 25 إلي 30 جنيها ،الثوم الأحمر 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها حسب الجودة، الفلفل الألوان 6 إلي 10 جنيهات، الفاصوليا 18 جنيها، ورق العنب 18 إلي 22 جنيها.

وأشار التجار إلى أن الباذنجان الرومي استقر من 3.5 إلى 5 جنيهات ، والبصل الأحمر،5 والأبيض 3.5 جنيه، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وأضاف التجار أن الجزر تراوح من 5 إلي 6 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والفلفل الحامي 5 والكرنب 6 إلي 9 جنيهات للواحدة.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 3.5 إلي 4 جنيهات، والباذنجان الملون 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 4 جنيهات إلى 5، والخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان: 10 جنيهات

البامية :14 جنيها

البصل الأصفر :3.5 جنيه

الطماطم :3.5 جنيه

البطاطس :8 جنيهات

الثوم :25 جنيها

الكوسة : 15 جنيها

الفاصوليا: 18 جنيها

الباذنجان : 4 جنيهات

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل : 5 جنيهات

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 10 إلي 15 جنيها

الكنتالوب:5 جنيهات

الشمام :6.5 جنيه

البرقوق:30 جنيها

البرتقال الصيفي:6.5 جنيه

التفاح :20 إلي 40 جنيها

الخوخ :30 جنيها

الكمثري :40 جنيها

الافوكادو :40 جنيها

البطيخ :30 جنيها للواحدة

التفاح البلدي :20 جنيها

المانجو :10 إلي 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت، وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 20 جنيها إلي 35 جنيها، والكيلو 125 قرشا إلى 200 قرش، والبطاطس من 275 قرشا إلى 400 قرش.

وسجل الخيار من 3 إلى 5 جنيهات ، والجزر 225 قرشا إلى 300 قرش، والباذنجان الرومي 175 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس 200 قرش إلى 250 قرشا.

وبلغ سعر القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 9 إلي 16 جنيها ، الفاصوليا 4 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلي 3 جنيهات، والكوسة 7 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 4 جنيهات.