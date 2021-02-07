ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-2-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الأحد 7-2-2021 في بورصة السوق اليومية ، نتيجة موجة الطقس المطير ، وتراوح كيلو الطماطم /البطاطس من جنيهين إلى جنيهين ونصف لدى بائعي التجزئة ، والبسلة بـ 5 ، والفاصوليا 20 جنيها، والباذنجان 4 جنيهات ، طبقا للتجار.

وأكد التجار أن البصل الفريش سجل 5 جنيهات، والبصل الخزين الذهبي والأحمر 6.5 جنيه و7.5 جنيه على التوالي ، واللفت جنيهين ونصف جنيه ، والليمون 20 جنيها، والفول الأخضر 8 ، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة انخفضت إلى 8.5 مقابل 10، والثوم البلدي 40 جنيها والثوم الصيني 35 جنيها.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن الخيار تراجع إلى 4 بدلا من 5 جنيهات مؤخرا، الفلفل الألوان 16، والكوسة 6.5 جنيه، الجزر 4 ، والفلفل الرومي ، الحامي 5 ، والكرنب 6 جنيهات للواحدة علي الأقل، الباذنجان العروس الأبيض 6 جنيهات، والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 5 جنيهات للحزمة.

ونوه التجار بأن الموز المستورد سجل 15 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات والموز البلدي 7.5 جنيه ، والبلح الرملي 5 جنيهات، والبلح الأسود 8 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح المستورد الأحمر 18، التفاح المستورد الأخضر ، الأصفر 8 إلى 25 جنيها.

وأفاد التجار أن العنب البلدي سجل 10 جنيهات، والعنب الأحمر من 20 إلى 30 جنيها ، والعنب الأخضر البلدي 12جنيها، والكنتالوب من 7.5 إلى 10 جنيهات للكيلو ، والمانجو “نعومي” 20، والكمثرى 15 جنيها.

وذكر التجار أن البرتقال اليوسفي الصيني بـ 4 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 5 جنيهات، والبرتقال البلدي بـ 2.5 جنيه، اليوسفي البلدي 5 إلى 6.5 ، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 6.5 إلى 10، الرمان 8 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم والبطاطس : جنيهان ونصف

البصل​: 5 جنيهات

الثوم :40 جنيها

الكوسة: 6.5 جنيه

الفاصوليا: 10 جنيهات

البسلة: 5 جنيهات

الباذنجان العروس: 7 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 5 جنيهات

الفلفل الحامي: 5 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15 جنيها

موز جبلي: 10 جنيهات

الجوافة: 6.5 جنيه

العنب البلدي: 12 جنيها

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 8 جنيهات

التفاح الأحمر: 18 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7 جنيهات

الرمان: 8 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

وصعدت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد ، وسجل قفص الطماطم 40 جنيها والكيلو من 200 قرش إلى 250 قرشا، والبطاطس 80 قرشا حتى 200 قرش.

وانخفض سعر الخيار إلى ما بين 150 قرشا إلى 250 قرشا ، الجزر 125 قرشا إلى 200 قرش ، سعر الباذنجان البلدي من 250 قرشا إلى270 قرشا، والباذنجان العروس من 350 قرشا إلى 450 قرشا.

وسجل القلقاس 3.5 جنيه، الليمون 14 جنيها، والبسلة 3.5 جنيه، الفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 4، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 3 إلى 5 والجزر 3 جنيهات، والفلفل الرومي 3.5 جنيه، والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5 جنيه.