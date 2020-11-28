ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 28-11-2020

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم السبت 28-11-2020 بالأسواق، وسجلت الطماطم 9 جنيهات، والأصناف المتوسطة 6.5 جنيه، والبصل الأحمر 7 جنيهات والبصل الأبيض 8 مقابل 7 جنيهات، والثوم 40 جنيها، والخيار البلدي والصوب 6، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وذكر التجار أن البسلة بـ12 جنيها، والفلفل الألوان تراوح من 10 إلى 22 بزيادة جنيهين، والكوسة والجزر 8 جنيهات، والبطاطس 2.5 إلى 4، والفلفل الرومي أو الحامي 6 جنيهات، والكرنب من 10 إلى 12 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الباذنجان العروس الأبيض ارتفع إلى 4 جنيهات مقابل 3.5 والباذنجان العروس الأسود 3 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه، والفاصوليا 5 جنيهات، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون ارتفع إلى 8 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.

وأفاد التجار أن الموز البلدي يتراوح من 7.5 إلى 10 جنيهات، والبلح الأسود من 8 إلى 10 جنيهات، والتفاح الأحمر من 17 إلى 25 جنيهًا والتفاح الأخضر من 15 إلى 35 جنيها، والتفاح الأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 25 جنيها، والبلح البرحي 25.

ونوه التجار بأن سعر العنب البلدي 8 جنيهات،والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 جنيهًا، والخوخ 30 جنيها، والبرتقال اليوسفي 5 إلى 7.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة 6.5 إلى 7.5 جنيه.

وأفاد التجار أن المانجو الزبدية بـ20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة من 7.5 إلى 15 جنيها، والرمان 6.5 جنيه، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

البسلة: 12 جنيها

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 22 جنيها

البامية: 22 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 7.5 جنيهات

العنب البلدي: 8 جنيهات

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر: 25 جنيهًا

بلح برحي: 25 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الرمان: 6.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

تباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت، وسجل قفص الطماطم من 100 إلى 160 جنيهًا ، والكيلو جملته 5 جنيهات والبطاطس والباذنجان من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات والفاصوليا 3 جنيهات، والجوافة 5 ، والكانتالوب 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والجزر في سوق الجملة 4 جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 جنيهات.