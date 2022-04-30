ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 30-4-2022

بدأت أسعار الخضروات والفاكهة في الصعود اليوم السبت 30-4-2022 الموافق 29 من شهر رمضان مع اقتراب عيد الفطر وتراوحت الطماطم بين 12 جنيها إلى 16 جنيها بدلا من 10جنيهات أمس ،الفلفل الرومي 16جنيه ،والباذنجان 5 جنيهات والفاصوليا 12جنيها بدلا من10جنيهات ،طبقا لتجار في قطاع التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 180 جنيها إلي 250 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 8 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 4 جنيهات ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار إلي أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 4 جنيهات و حزمة الخضار مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة والفاصوليا 12 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان الاحمر 25 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 16 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 14 جنيها ، والباذنجان الملون 16 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 8 جنيهات إلى 17 جنيها ،والفراولة 8.5جنيه بدلا من 7.5 جنيه ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأحمر 25 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وقال التجار أن سعر العنب الاحمر اللبناني ب60 جنيها ، عنب أسود لبناني 50 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 12 إلى 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .