ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 26-11-2021

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الجمعة 26-11-2021، وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات ونصف، وتراوح سعر البطاطس بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، البسلة والكوسة والفلفل الرومي 9 جنيهات للكيلو بدلا من 8 جنيهات، والموز 10 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

أضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح من 25 إلى 30 جنيها لزنة 20 كجم والكيلو بجنيه وربع، وسجل البصل 3 جنيهات، والخيار والجزر 4.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر حزمة البقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير 50 قرشا – قطاعي – والملوخية جنيهين،والبسلة 9 جنيهات،والفلفل الألوان20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

و أوضح التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر الصوب ب 18 جنيها،والفلفل الحامي 9 جنيهات،والكوسة 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها، والفاصوليا 9 جنيهات ،البطاطس 10 جنيهات،والفلفل الرومي 9 جنيهات،والكرنب 8جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 5 ال 8جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن الفلفل الرومي الصوب ب 10 جنيهات ،والباذنجان العروس 3.5جنيه الي 6 جنيهات ،والجزر 10جنيهات،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 9 جنيهات ،والبامية 22 جنيها للكيلو،والملوخية 7 جنيهات للكيلو،والليمون 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن الجوافة سجلت 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات ،الموز البلدي 10جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 20 جنيها والبلح الأحمر 12جنيها ، والكاكا ب 12جنيهات،الكيوي 30 جنيها،الافوكادو 45جنيها .

وذكر التجار أن الرمان تراوح بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات ونصف ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،و القشطة 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 17.5 جنيه،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

واضاف التجار إلي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 12جنيها،والعنب الأحمر 30جنيها،والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات.

وألمح التجار الي أن سعر كيلو المانجو ب 35 جنيها للكيلو – حسب الصنف-والمانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 7.5 جنيه بدلا من 10،واليوسفي 7.5جنيه.