ارتفاع أسعار الخضروات واستقرار الفاكهة الأربعاء 2-9-2020

عاودت أسعار الخضروات ارتفاعها اليوم الأربعاء 2-9-2020 فيما استقرت الفاكهة وسجل الباذنجان العروس 5 جنيهات بدلا من 4 والفلفل الألوان 20 جنيها مقابل 18 أمس طبقا لعدد من التجار .

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح المستورد أحمر -أصفر ارتفع إلي 35 جنيها مقابل 30 ويباع في بعض المناطق ب25 جنيها والجوافة 12.5 ، والبرقوق تراوح بين 8 حتي 20 والكمثري تراوحت من 7.5 إلي 12 جنيها بانخفاض 3 جنيهات .

أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم

وأشار عدد من التجار بالأسواق إلي أن سعر الطماطم تراوح بين 2.5 إلي 3.5 جنيه، والخيار الصوب 8 والباذنجان الرومي 4 جنيهات و البامية 20جنيها، والفاصوليا انخفضت إلي 35 جنيها مقابل 40 والثوم 35جنيها ،و الكوسة من 6 إلي 8جنيهات،و البصل 5 جنيهات، والبطاطس 5 في أسواق التجزئة والليمون 8.5 جنيه والفلفل الرومي 8 جنيهات.

وأفاد التجار بأن حزمة الملوخية بجنيه والفلفل الحار تراوح بين 6 إلي 8 جنيهات ، والباذنجان المخدد 6 جنيهات والجزر 6 إلي 8جنيهات والملوخية7 .

و نوه التجار إلي أن الفاكهة مستقرة و تراوح التفاح المستورد الأحمر والأخضر من 25إلي 35جنيها والبلدي من 17.5 إلي 20والكمثري 12 إلي 15جنيها و البلح البرحي من 20 إلي 35جنيها.

وقالوا إن التين تراوح من 10 إلي 15جنيها والجوافة الفلاحي من 10 إلي 15والموز المستورد 25جنيها والبلدي 10جنيهات، و العنب البناتي أحمر -أخضر من 10إلي 12 والعنب البلدي 6.5 والكنتالوب 10جنيهات والبطيخ من 30 الي 50جنيها والبرقوق من 15 إلي 20جنيها .

أسعار الخضار في مصر اليوم

ورق عنب : 25جنيها

الباذنجان العروس : 4 إلي 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيهات

الباذنجان المخدد: 6جنيهات

الليمون: 10جنيهات أسعار الخضار والفاكهة اليوم

فلفل : 8جنيهات

فلفل ألوان : 20جنيها

بامية : 25جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: جنيه

أسعار الفاكهة اليوم

موز مستورد :25جنيها

موز بلدي :10جنيهات

العنب الأحمر :12جنيهات أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم

العنب الأخضر:12جنيها

البرقوق:8 إلي 20جنيها

التفاح الأصفر: 30جنيهًا

التفاح السكرى: 30 جنيهًا

بلح : 30جنيهًا

أناناس : 30جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :40جنيها

الكنتالوب :10 جنيهات