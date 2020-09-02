ارتفاع أسعار الخضروات واستقرار الفاكهة الأربعاء 2-9-2020

عاودت أسعار الخضروات ارتفاعها اليوم الأربعاء 2-9-2020 فيما استقرت الفاكهة وسجل الباذنجان العروس 5 جنيهات بدلا من 4 والفلفل الألوان 20 جنيها مقابل 18 أمس طبقا لعدد من التجار .
ولفت التجار إلي أن سعر التفاح المستورد أحمر -أصفر ارتفع إلي 35 جنيها مقابل 30 ويباع في بعض المناطق ب25 جنيها والجوافة 12.5 ، والبرقوق تراوح بين 8 حتي 20 والكمثري تراوحت من 7.5 إلي 12 جنيها بانخفاض 3 جنيهات .
وأشار عدد من التجار بالأسواق إلي أن سعر الطماطم تراوح بين 2.5 إلي 3.5 جنيه، والخيار الصوب 8 والباذنجان الرومي 4 جنيهات و البامية 20جنيها، والفاصوليا انخفضت إلي 35 جنيها مقابل 40 والثوم 35جنيها ،و الكوسة من 6 إلي 8جنيهات،و البصل 5 جنيهات، والبطاطس 5 في أسواق التجزئة والليمون 8.5 جنيه والفلفل الرومي 8 جنيهات.
وأفاد التجار بأن حزمة الملوخية بجنيه والفلفل الحار تراوح بين 6 إلي 8 جنيهات ، والباذنجان المخدد 6 جنيهات والجزر 6 إلي 8جنيهات والملوخية7 .
و نوه التجار إلي أن الفاكهة مستقرة و تراوح التفاح المستورد الأحمر والأخضر من 25إلي 35جنيها والبلدي من 17.5 إلي 20والكمثري 12 إلي 15جنيها و البلح البرحي من 20 إلي 35جنيها.
وقالوا إن التين تراوح من 10 إلي 15جنيها والجوافة الفلاحي من 10 إلي 15والموز المستورد 25جنيها والبلدي 10جنيهات، و العنب البناتي أحمر -أخضر من 10إلي 12 والعنب البلدي 6.5 والكنتالوب 10جنيهات والبطيخ من 30 الي 50جنيها والبرقوق من 15 إلي 20جنيها .
أسعار الخضار في مصر اليوم
ورق عنب : 25جنيها
الباذنجان العروس : 4 إلي 5جنيهات
الباذنجان الرومي: 4جنيهات
الباذنجان المخدد: 6جنيهات
الليمون: 10جنيهات
فلفل : 8جنيهات
فلفل ألوان : 20جنيها
بامية : 25جنيهًا
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4جنيهات
الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه
الجرجير: جنيه
أسعار الفاكهة اليوم
موز مستورد :25جنيها
موز بلدي :10جنيهات
العنب الأحمر :12جنيهات
العنب الأخضر:12جنيها
البرقوق:8 إلي 20جنيها
التفاح الأصفر: 30جنيهًا
التفاح السكرى: 30 جنيهًا
بلح : 30جنيهًا
أناناس : 30جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
البطيخ :40جنيها
الكنتالوب :10 جنيهات