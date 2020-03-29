اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار الخضروات في أسواق الأحد 29-3-2020

سعر قفص الطماطم قفز بشكل كبير وارتفع القفص وزن 30 كيلو إلى 150 جنيهًا
الصاوي أحمد 9:34 ص, الأحد, 29 مارس 20 9:34 ص, الأحد, 29 مارس 20

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ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور نتيجة انخفاض حجم المعروض نتيجة تراجع معدلات الجمع مع خوف المزارعين من عملية التسويق وزيادة ساعات الحظر وعدم انتظام النقل طبقا لتجار في الأسواق اليوم الأحد 29 مارس 2020.

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم قفز بشكل كبير وارتفع القفص وزن 30 كيلو إلى 150 جنيهًا في سوق العبور والقفص 22 كيلو سجل 120 جنيها مقابل 60 أمس.

ولفت التجار إلى أن الخيار ارتفع بشكل كبير وسجل الكيلو من 4 إلي 5 جنيهات مقابل 3.5أمس، والبطاطس 2 إلي 2.5 جنيه، والفلفل الرومي الصعيدى 4 لـ5 جنيهات مقابل 3 إلي 4 أمس.

وأوضح التجار أن الباذنجان سجل 2.5إلي 3.5جنيها و التوم الأبيض ٣ جنيهات والبصل الفتيل 3إلي 3.5جنيها .

وفيما يلي أسعار الخضروات في اسواق التجزئة:

الطماطم : من 5 إلي 10 جنيهات

الطماطم

الخيار : من 5 إلي 10 جنيهات

البصل : من 6 إلي 13 جنيها

الليمون : من 17 إلي 25 جنيها

الباذنجان: من 6 إلى 12 جنيها

البسلة : من 10 إلي 12 جنيها

الفاصوليا: من 15 إلي 20 جنيها

البطاطس: من 3.5 إلي 4 جنيهات

الكوسة : من 6 إلي 8 جنيهات

الجزر : 6 جنيهات

البرتقال : 6.5 جنيه

الموز : من 10 إلي 12 جنيها

الفراولة : 10 جنيهات

الكانتالوب : 8جنيهات

التفاح : 25 جنيها

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بقلم الصاوي أحمد

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