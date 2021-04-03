ارتفاع أسعار الخضروات اليوم 3-4-2021 في سوق العبور

ارتفعت أسعار الخضروات اليوم السبت 3-4-2021 في بورصة سوق العبور ، مع ارتفاع الطلب علي سلع شهر رمضان لاسيما الخيار والكوسة والليمون والبطاطس والبصل والباذنجان ، وانخفاض الطماطم والباذنجان واستقرار الفلفل وتراوح قفص الطماطم من 20 إلي 25 جنيها مقابل 30 جنيها إلى 45 جنيها أمس.

وأضاف التجار أن الكوسة سجلت 5.5 إلي 6.5 ، وتراجع كيلو الطماطم في سوق الجملة إلى 100 إلى150 قرشا مقابل 250 قرشا والعداية وزن 20 كيلو بـ 25 جنيها كمتوسط سعر مقابل 45، والليمون من 15 إلي 20 جنيها بزيادة جنيهين.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

وأوضح التجار أن البطاطس ارتفعت 25 قرشا لتتراوح بين 175 قرشا إلى 200 قرش للأصناف البلدية، والبطاطس السيناوي 250 قرشا والبطاطس الفلاحي 300 قرش ، وورق العنب من 18 إلي 20 جنيها والبامية من 30 إلي 35 جنيها طبقا لأسعار سوق العبور وأكتوبر لتجارة الجملة.

وألمح التجار بأن كيلو الباذنجان الرومي ارتفع 50 قرشا مسجلا 250 قرشا بدلا 200 قرش ، وأصناف باذنجان الإسماعيلية قفز بنحو 50 قرشا لتسجل 5 جنيهات مقابل 450 قرشا أمس.

وأفاد التجار أن الثوم الأحمر استقر مقارنة بأمس مسجلا 8 إلي 8.5 جنيه طبقا لأسعار سوق العبور لتجارة الجملة ،واستقر الفلفل الرومي ما بين 5.5 إلي 6.5 جنيه علي الرغم من ارتفاع معدل السحب من السوق.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الثوم الأبيض متوازن أيضا ليتراوح ما بين 5.5 إلي 6.5 ، والباذنجان الأسود “العروس” ارتفع اليوم ، وسجل بين 4.5 إلي 5 جنيهات بارتفاع نصف جنيه ، والباذنجان الأبيض 5 إلي 6، والباذنجان “المخدد” 7 جنيهات ، والليمون” اضاليا ” من 2 إلى 3 جنيهات.

وأردف التجار أن البسلة مستقرة وتتراوح بين 3.5 إلي 4 جنيهات، والفاصوليا أيضا من 3.5 إلي 6 جنيهات ، والجزر “بعرشه” 75 قرشا إلى 100 قرش ، والجزر” بدون عرش” 100 قرش إلي 150 قرشا.

وأفاد التجار أن أسعار البصل الأبيض الجديد يتراوح بين 175 قرشا إلى 200 قرش ، والبصل الأحمر القديم 4 إلى 4.5 جنيه، والبصل الأحمر الجديد من جنيهين إلي 2.5 جنيه طبقا لأسعار الجملة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن الفلفل الحار “اوميجا “استقر مقارنة بأمس وسجل ما بين 6 إلي 6.5 ، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والفلفل البلدي الجديد تراوح من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والقلقاس من 3.5 إلي 4.5 جنيه.

ونوه التجار إلى أن سعر البطاطا الحلوة يتراوح بين 2.5 إلي 3.5 جنيه، والفلفل الألوان 14 جنيها ، والبطيخ 13 جنيها للواحدة، والجوافة 8 جنيهات ،للكيلو ،والكنتالوب 3.5 إلى 4.5 جنيه ، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 12 جنيها والموز 6.5 جنيه، والفراولة 4.5 جنيه.