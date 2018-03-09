ارتفاع أسعار الخضراوات.. و3.5 جنيه للطماطم

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات، ارتفاعًا طفيفًا - اليوم الجمعة - في أسواق التجزئة، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه بدلاً من 2.5، والبطاطس 3.5، البصل 2.5 إلى 5 جنيهات، والثوم الأخضر 5. وأكد تجار أن الخيار والكوسة سجلا 6 جنيهات في الكيلو للصنف، والباذنجان الرومي / "العروس" 5، والفاصوليا الخضراء 12، و

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات، ارتفاعًا طفيفًا – اليوم الجمعة – في أسواق التجزئة، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه بدلاً من 2.5، والبطاطس 3.5، البصل 2.5 إلى 5 جنيهات، والثوم الأخضر 5.



وأكد تجار أن الخيار والكوسة سجلا 6 جنيهات في الكيلو للصنف، والباذنجان الرومي / “العروس” 5، والفاصوليا الخضراء 12، والليمون من 6 إلى 10.

وأوضحوا أن أسعار الفلفل البلدي /الرومي تراوحت بين 8 إلى 10 جنيهات، والملوخية 10، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 3، والقلقاس 5، السبانخ من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

وأشاروا إلى أن سعر البرتقال بين 4 إلى 8 جنيهات، واليوسفي من 4 إلى 10 جنيهات، والفراولة 8 إلى 10، التفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهات، والبلح الرملي 6.5.