ارتفاع أسعار الخضراوات وطرح الفواكه الصيفية في الأسواق

بشائر البطيخ بـ6 جنيهات للكيلو و10 للخوخ
الصاوي أحمد
سجلت أسعار الخضراوات اليوم الأحد، ارتفاعا في الأسعار، فيما ظهرت بشائر الفواكة الصيفية بالأسواق
ووفق تجار، سجلت الطماطم 5 جنيهات،بدلا من 3 جنيهات مؤخر ا والفلفل الرومي 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات والبلدي 6 جنيهات جنيهات .
وأوضح التجار أن سعر الخيار تراوح من من 5 إلى 6، والبصل من 3 إلي 5 ، والبطاطس 3.5 ، بحسب التجار في سوق التجزئة.
وأشار التجار، إلى أن سعر القلقاس من 6 إلى 8 والليمون من 10 إلى 12، والباذنجان العروس /الرومي من 4 إلى 6، والأبيض بين 5 إلي 6 جنيهات .
ولفت التجار إلى أن سعر البسلة من 6 إلى 8 جنيهات والجزر من 5 إلى 6 جنيهات والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 7 جنيهات .
وأوضحوا أن الفلفل ألوان من 20 إلى 22 جنيها والكوسة من 4 إلى 7، والملوخية من 6إلى 8 جنيهات وورق عنب من 20 إلى 22.
وظهرت بشائر الفاكهة الصيفية حيث يباع سعر البطيخ 6 جنيهات للكيلو للمستهلك و10 جنيهات للخوخ الفاخر
وسجلت أسعار البرتقال 5 جنيهات إلى 6.5 جنيها واليوسفي 5 والموز 6.5 إلي 10 جنيهات التفاح المستورد من 15 إلى 28، والجوافة من 5 إلى 7، والفراولة 7.5.