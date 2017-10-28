ارتفاع أسعار الخضراوات وتباين الفاكهة اليوم السبت

الطماطم 7 جنيهات والفاصوليا 5الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا خلال تعاملات اليوم -السبت- حيث تراوح سعر الطماطم، ما بين 6 إلي 7 جنيهات، والبصل 5 جنيهات والبطاطس 5 أيضا.وأكد تجار أن القلقاس سجل 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل من 6 إلي 8 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات والبروكلي 10 جن

الطماطم 7 جنيهات والفاصوليا 5

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا خلال تعاملات اليوم -السبت- حيث تراوح سعر الطماطم، ما بين 6 إلي 7 جنيهات، والبصل 5 جنيهات والبطاطس 5 أيضا.

وأكد تجار أن القلقاس سجل 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات، والفلفل من 6 إلي 8 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والفلفل الألوان من 12 إلى 15 جنيها.

وأوضح التجار أن الباذنجان من 4 إلى 6 جنيهات، والليمون يبدأ من 8 إلى 12 جنيها، و الخيار 4 إلى 6 جنيهات.



وأشاروا إلى أن البامية تراوحت من 8 إلى 17 جنيها للكيلو، والفاصوليا الخضراء 5 إلى 10جنيهات والفلفل الرومى 6 إلى 8 جنيهات والثوم البلدى 25 جنيها.



وشهدت أسعار الفاكهة تباينا وبلغ سعر عنب “كومسون ” ما بين 5 إلى 7.5 جنيه، والتفاح المستورد من 20 إلى 25 جنيها والموز البلدي من 7.5 إلى 10 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيهات والبلح الأحمر من 6.5 إلى 10 جنيهات والجوافة 7 إلى 10 جنيهات.