ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه

الصاوي أحمد ارتفعت، اليوم الثلاثاء، أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق، وتراوح سعر الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو، بدلًا من 2 جنيه قبل يومين، والفلفل البلدي، الرومي سجل 8 جنيهات، بدلًا من 6 جنيهات، طبقًا لتجار خضراوات وفاكهة في الأسواق.…

الصاوي أحمد



ارتفعت، اليوم الثلاثاء، أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق، وتراوح سعر الطماطم بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو، بدلًا من 2 جنيه قبل يومين، والفلفل البلدي، الرومي سجل 8 جنيهات، بدلًا من 6 جنيهات، طبقًا لتجار خضراوات وفاكهة في الأسواق.

وأوضحوا لـ”المال” أن أسعار البطاطس استقرت بين 2 و3 جنيهات والكوسة 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات أيضًا والفاصوليا 6 جنيهات أيضًا بدلًا من 5 جنيهات للصنفين الأسبوع الماضي، والخيار 5 جنيهات، والبصل الجديد بـ2.5 و”الخزين “بـ 4 جنيهات.

ولفتوا إلي أن الباذنجان “العروس” سجل 4 جنيهات، الرومي بـ2.5 جنيه، والليمون 10جنيهات، والكرنب من 4 حتى 10 جنيهات للواحدة حسب الحجم، والفلفل الألوان من 7 إلى 12 جنيها.

وتراوحت أسعار البرتقال “اليوسفي” بين 4 و5 جنيهات بدلا من 3.5 الأسبوع الماضي وسجل البرتقال “أبو سرة” 5 جنيهات في المتوسط وذلك بسبب قرب انتهاء المحصول.

وأكد التجار أن سعر التفاح المستورد تراوح بين 17 و20 جنيها، والموز البلدى 10 و12 جنيها، والمانجو 15 و20، والفراولة 8 جنيهات.