ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمد: واصلت أسعار الخضراوات والطماطم ارتفاعها اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة. أكد التجار أن أسعار كيلو الباذنجان البلدي يصل إلى 5 جنيهات، والرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيها، والبطاطس 5 جنيهات، والخ



الصاوي أحمد:



واصلت أسعار الخضراوات والطماطم ارتفاعها اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة.

أكد التجار أن أسعار كيلو الباذنجان البلدي يصل إلى 5 جنيهات، والرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيها، والبطاطس 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

وأشاروا إلي أن أسعار الفاكهة تواصل أيضا ارتفاعها، حيث سجل الموز البلدي 10 جنيهات، بدلا من 8.5 جنيه قبل أيام، وسجل كيلو الخوخ 8 جنيهات، والكنتالوب 7 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات، والبرقوق البلدي 15 جنيها، والجوافة 10 جنيهات، والتفاح البلدي 7.5 جنيه، والعنب البناتي الأحمر 5 جنيهات، والأخضر 7.5 جنيه، والتين 8.5 جنيه.

